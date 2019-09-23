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Клопп рассказал, почему игроки Ливерпуля сами решают, кому исполнять стандарты

Клопп рассказал, почему игроки Ливерпуля сами решают, кому исполнять стандарты
19:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Челси в поединке шестого тура АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1) рассказал, что позволяет своим игрокам самим определять, как именно исполнять штрафные удары.

На 14-й минуте форвард мерсисайдцев Мохамед Салах вместо удара отдал пас пяткой и Трент Александер-Арнольд поразил ворота лондонского клуба.

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«Я считаю, что у футболистов лучший вид на футбольное поле, и их работа — забивать голы. Это должен был быть прямой штрафной удар, но этот небольшой ход изменил угол и не позволил Кепе спасти команду. Это была блестящая идея.

Прямые штрафные удары — это работа игроков, мы не можем показать им, как нужно бить. Необходимо часто тренировать их и всё получится. Мне также понравились наши угловые во 2-м тайме, после которых мы должны были дважды забивать», — приводит слова Клоппа Evening Standard.

После 6 туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 18 очков.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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