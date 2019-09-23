Месси отправился на церемонию The Best FIFA Awards в компании жены и детей (Фото)

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси вместе с женой и детьми отправился на вручение премии The Best FIFA Awards-2019. Об этом в своем Instagram сообщила супруга аргентинца Антонелла Рокуццо.
"Дорога в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019", - написала девушка в описании под фото.
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Стоит отметить, что за звание лучшего футболиста года с Месси поспорят Криштиану Роналду и Вирджил Ван Дейк.
Сама процедура награждения состоится 23-го сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси выпустил первую коллекцию собственного бренда одежды.