Месси отправился на церемонию The Best FIFA Awards в компании жены и детей (Фото)

Новости спорта:Аргентинский суперфорвард Лионель Месси вместе с женой и детьми отправился на вручение премии The Best FIFA Awards-2019.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси вместе с женой и детьми отправился на вручение премии The Best FIFA Awards-2019. Об этом в своем Instagram сообщила супруга аргентинца Антонелла Рокуццо.

"Дорога в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019", - написала девушка в описании под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) 23 Сен 2019 в 5:40 PDT

Стоит отметить, что за звание лучшего футболиста года с Месси поспорят Криштиану Роналду и Вирджил Ван Дейк.

Сама процедура награждения состоится 23-го сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси выпустил первую коллекцию собственного бренда одежды.