Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Месси отправился на церемонию The Best FIFA Awards в компании жены и детей (Фото)

Месси отправился на церемонию The Best FIFA Awards в компании жены и детей (Фото)
19:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский суперфорвард Лионель Месси вместе с женой и детьми отправился на вручение премии The Best FIFA Awards-2019.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси вместе с женой и детьми отправился на вручение премии The Best FIFA Awards-2019. Об этом в своем Instagram сообщила супруга аргентинца Антонелла Рокуццо.

"Дорога в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019", - написала девушка в описании под фото.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

 

Стоит отметить, что за звание лучшего футболиста года с Месси поспорят Криштиану Роналду и Вирджил Ван Дейк.

Реал намерен подписать одного из главных лидеров Ман Сити, переговоры стартовали

Сама процедура награждения состоится 23-го сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси выпустил первую коллекцию собственного бренда одежды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 "Это зверь": Редкач рассказал о тренировках Ломаченко
04 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
05 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь