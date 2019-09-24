Марадона проваливает старт у руля аргентинского клуба

Новости спорта:Диего Марадона не сумел выиграть и вторую игру у руля команды после назначения.

Главный тренер аргентинской Химнасии и Эсгримы Диего Марадона не сумел выиграть и вторую игру у руля команды после назначения.

Подопечные легенды аргентинского футбола уступили в 7-м туре чемпионата Тальересу со счетом 1:2.

До этого в первом матче Марадоны клуб из Ла-Платы в 6-м туре чемпионата Аргентины уступил Расингу также со счетом 1:2.

58-летний Марадона возглавил Химнасию и Эсгриму в начале сентября, подписав контракт до конца нынешнего года. Тренер пытается спасти команду от вылета.

Напомним, что Марадона в июне текущего года покинул пост главного тренера мексиканского клуба Дорадос по состоянию здоровья.

Химнасия и Эсгрима после 7 сыгранных туров идет на последнем месте в чемпионате Аргентины. Следующий матч команда Марадоны проведет 28 сентября против Ривер Плейта.