Неймар: У меня имеются проблемы в общении с людьми

Новости спорта:Бразилец признался, что работает над умением общаться с окружающими.

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что ему часто не удается сдержать эмоции, из-за чего у него возникли трудности при общении с людьми.

"Меня нельзя назвать болтливым человеком. Я очень замкнутый парень и держу все в себе. Все это иногда приводит к тому, что я взрываюсь и из-за этого у меня имеются некоторые проблемы в общении. Но я работаю над этим. Всякий раз, когда мне нужно с кем-то поговорить, я стараюсь говорить.

Я несколько раз рушил доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой. Но я думаю, что все люди терпят неудачи, это часть жизни. Благодаря таким ошибкам ты растешь и учишься", - приводит слова Неймара The Mirror.

Напомним, что летом Неймар хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не договорились с ПСЖ. Сообщалось, что игрок расплакался, узнав, что останется в парижском клубе.

Ранее появлялась информация, что руководство ПСЖ может продать Неймара предстоящей зимой. Сам бразилец не скрывал своего желания покинуть стан парижан минувшим летом.