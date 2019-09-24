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Травма Бурды: когда украинец сможет вернуться на футбольное поле

Травма Бурды: когда украинец сможет вернуться на футбольное поле
09:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Никита Бурда может выбыть из планов Алексея Михайличенко как минимум на полгода из-за разрывов крестообразных связок колена.

Центрбек Динамо Никита Бурда может выбыть из планов Алексея Михайличенко как минимум на полгода из-за разрывов крестообразных связок колена. Это означает, что Никита сможет вернуться на поле не раньше апреля следующего года, сообщает Sport.ua.

Бурда получил повреждение в последнем матче против Ворсклы (5:0) в 9-м туре чемпионата Украины. Вместо него на поле появился Кадар.

У Динамо в распоряжении есть защитник Артем Шабанов, которого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дозаявил вместо травмированного Бурды. Также тренерский штаб может рассчитывать на Томаша Кадара, Дениса Попова и Карлоса Самбрано в центре обороны. Помимо них, на позиции центрального защитника может сыграть капитан киевлян Сергей Сидорчук.

Никита Бурда является воспитанником Динамо. В этом сезоне защитник провел на поле 7 матчей.

Динамо после 7 туров идет на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч киевляне сыграют в воскресенье против Днепр-1.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Никита Бурда.
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