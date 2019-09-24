Лидер сборной Турции Тосун отказал клубам из Катара

Новости спорта:Турецкий форвард не входит в планы Марко Силвы.

Нападающий Эвертона Дженк Тосун отказался от предложений катарских клубов, сообщает Milliyet.

28-летний игрок не проходит в основной состав мерсисайдцев. Ранее интерес к форварду проявляла Аль-Гарафа.

Турецкий футболист может покинуть Англию в январе. Контракт футболиста с Эвертоном рассчитан до лета 2022 года.

Тосун перебрался в Эвертон из Бешикташа в прошлом году за 30 миллионов евро. За время пребывания в клубе Дженк отыграл 19 матчей и забил 5 мячей.

Эвертон в чемпионате Англии занимает 14 место с 7 очками. Следующий матч Ириски проведут в воскресенье против Ман Сити.