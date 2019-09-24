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ФК Черкащина прекратит свое существование

ФК Черкащина прекратит свое существование
14:16 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Представитель Первой лиги Украины Черкащина может прекратить свое существование

Представитель Первой лиги Украины Черкащина может прекратить свое существование. Об этом сообщает Табло Черкаси.

По информации источника, руководство команды встретились и обсудили дальнейшее существование клуба.

Телеграф Спорт связался со своими источниками, которые подтвердили данную информацию. О снятии клуба официально будет объявлено сегодня вечером.

Черкащина испытывает большие проблемы с финансами. Футболистам предложили рассчитаться по долгам и сняться с Первой лиги или продолжить играть за оставшиеся деньги.

На данный момент Черкащина играет неуверенно и занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице.

Напомним, ранее сообщалось, что в английской Лиге 1 ФК Бери исключили из списка команд Футбольной Лиги.

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Футбол, Первая Лига Украины, Новости футбола, ФК Черкащина.
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