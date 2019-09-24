Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Барселона - Вильярреал: стартовые составы команд

Барселона - Вильярреал: стартовые составы команд
22:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставники Барселоны и Вильярреала определились со стартовыми составами на поединок шестого тура чемпионата Испании.

Сегодня "Барселона" сыграет против "Вильярреала" в матче чемпиона Испании. Стал известен стартовые составы команд.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Фирпо — Роберто, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Фати, Дембеле, де Йонг, Аленья, Тодибо, Видаль

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, Кинтилья — Замбо-Ангисса, Иборра — Чуквезе, Касорла, Онтиверос — Морено

Запасные: Фернандес, Морланес, Фунес-Мори, Ратиу, Гомес, Экамби, Бакка

Впервые в старте в этом сезоне сыграет Лео Месси. Аргентинец лишь дважды выходил на замену. Также нашлось место и для Суареса с Гризманном, а значит атакующая линия каталонцев полностью укомплектована.

После 4-х туров, "Барселона" занимает 8 место.

Матч Барселона — Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
04 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь