Барселона - Вильярреал: стартовые составы команд

Новости спорта:Наставники Барселоны и Вильярреала определились со стартовыми составами на поединок шестого тура чемпионата Испании.

Сегодня "Барселона" сыграет против "Вильярреала" в матче чемпиона Испании. Стал известен стартовые составы команд.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Фирпо — Роберто, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Фати, Дембеле, де Йонг, Аленья, Тодибо, Видаль

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, Кинтилья — Замбо-Ангисса, Иборра — Чуквезе, Касорла, Онтиверос — Морено

Запасные: Фернандес, Морланес, Фунес-Мори, Ратиу, Гомес, Экамби, Бакка

Впервые в старте в этом сезоне сыграет Лео Месси. Аргентинец лишь дважды выходил на замену. Также нашлось место и для Суареса с Гризманном, а значит атакующая линия каталонцев полностью укомплектована.

После 4-х туров, "Барселона" занимает 8 место.

Матч Барселона — Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени.