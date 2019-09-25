Барселона продолжает погоню за лидерами Примеры, обыграв Вильярреал

Новости спорта:Месси впервые вышел в основе Блаугранас в этом сезоне, но был заменен в перерыве.

В матче 5-го тура чемпионата Испании Барселона дома минимально победила Вильярреал.

На 6-й минуте после передачи Лионеля Месси забил Антуан Гризманн. Спустя 9 минут дальним ударом Артур Мело удвоил преимущество Блаугранас.

В конце первого тайма Санти Касорла красивым ударом отыграл один мяч, но на большее Вильярреал не хватило.

Лионель Месси впервые в нынешнем сезоне вышел в основном составе Барселоны, но в конце первого тайма получил повреждение, а в перерыве был заменен на Усмана Дембеле.

Обзор матча:

Барселона благодаря победе вышла на четвертое место Примеры, у команды Эрнесто Вальверде 10 очков в активе. Вильярреал на восьмом месте с 8-ю баллами.

В следующем туре Барселона сыграет на выезде против Хетафе, Вильярреал примет Бетис.