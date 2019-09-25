Новичок Динамо Кадири рассказал подробности свой травмы

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири рассказал, как проходит его восстановление. Врачи сказали, что он сможет вернуться на поле через три недели, но по словам игрока, ему хватит и двух, поскольку он из Африки.
Футболист скучает за командой и смотрит матчи Динамо.
"Врачи говорят, что для восстановления мне нужно еще три недели, но я считаю, что будет достаточно и двух, ведь я парень из Африки. После этого надеюсь вернуться в общую группу и на поле во время игр. Сейчас я тоже хочу играть, но приходится проходить курс реабилитации. Кроме процедур, я посещаю тренажерный зал, кручу велосипед и иногда плаваю в бассейне.
Очень переживаю по поводу того, что не нахожусь вместе с командой, такое ощущение, будто что-то теряю. Для футболиста быть с командой – это все равно, что быть с семьей, ведь команда – это и есть твоя семья. К сожалению, травма – это то, что может произойти с каждым, поэтому ничего не поделаешь, должен запастись терпением. Обязательно буду смотреть игру с Мариуполем, ведь мы все – одна команда, и потом обсуждаем матчи и то, кто как сыграл", – цитирует Кадири в официальный сайт Динамо.