Скачать
Среда, 25.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Усик показал, как нокаутирует Спонга (Видео)
Усик показал, как нокаутирует Спонга (Видео)

Новичок Динамо Кадири рассказал подробности свой травмы

Новичок Динамо Кадири рассказал подробности свой травмы
08:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мохаммед Кадири рассказал, как проходит его восстановление.

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири рассказал, как проходит его восстановление. Врачи сказали, что он сможет вернуться на поле через три недели, но по словам игрока, ему хватит и двух, поскольку он из Африки.

Футболист скучает за командой и смотрит матчи Динамо.

"Врачи говорят, что для восстановления мне нужно еще три недели, но я считаю, что будет достаточно и двух, ведь я парень из Африки. После этого надеюсь вернуться в общую группу и на поле во время игр. Сейчас я тоже хочу играть, но приходится проходить курс реабилитации. Кроме процедур, я посещаю тренажерный зал, кручу велосипед и иногда плаваю в бассейне.

Очень переживаю по поводу того, что не нахожусь вместе с командой, такое ощущение, будто что-то теряю. Для футболиста быть с командой – это все равно, что быть с семьей, ведь команда – это и есть твоя семья. К сожалению, травма – это то, что может произойти с каждым, поэтому ничего не поделаешь, должен запастись терпением. Обязательно буду смотреть игру с Мариуполем, ведь мы все – одна команда, и потом обсуждаем матчи и то, кто как сыграл", – цитирует Кадири в официальный сайт Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Мохаммед Кадири.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
02 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
03 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
04 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
05 Экс-наставник Реала: Для меня Месси лучший в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь