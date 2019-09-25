В МЮ продолжают верить в Сульшера

Новости спорта:Клуб выделит норвежцу деньги на трансферы.

«Манчестер Юнайтед» развеял слухи о возможной отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд в комментарии Manchester Evening News выразил поддержку норвежцу.

«Мы и наша растущая база фанатов по всему миру требует успеха. Успех – это завоевание трофеев. Эта цель и эти стандарты никогда не менялись в «Манчестер Юнайтед». Прогресс, которого мы достигли в сфере бизнеса – основа продолжающихся инвестиций в футбольном плане.

Значительная часть прогресса, достигнутого благодаря этим вложениям – академия, скауты, тренировочные базы – незаметна и потому не сразу очевидна.

Эти инвестиции вместе с нашим доверием Сульшеру и его тренерскому штабу станут фундаментом нашего успеха.

Мы уверены, что эти инвестиции принесут результат. При этом важно сохранять терпение, пока Оле строит команду. Мы продолжим концентрироваться на долгосрочной стратегии и не будет отвлекаться на краткосрочные препятствия».