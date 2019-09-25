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Сарри назвал главную проблему Ювентуса

Сарри назвал главную проблему Ювентуса
09:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Итальянец беспокоится за нехватку защитников.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри подвел итоги матча Серии А против Брешии (2:1). По его словам, команде нужно улучшать игру в обороне.

«Мы здорово прибавили в пасе, но нам нужно улучшать игру в обороне. Также мы продвинулись в создании голевых моментов. Хозяева трижды выносили мяч с ленточки, но после того, как мы пропустили гол. У нас есть проблемы с крайними защитниками, при этом есть много атакующих хавбеков. Нужно было бы разумно этим пользоваться», — цитирует Сарри Football Italia.

«Сейчас к роли атакующего хавбека больше подходит Рэмси, но и есть Рабьо. Есть Дибала, хотя я предпочитаю использовать его на несколько метров выше».

Ювентус после 5 туров лидирует в чемпионате Италии. Следующий поединок Старая сеньора проведет 28 сентября против СПАЛ.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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