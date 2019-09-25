Арсенал не будет подписывать футболистов зимой

Новости спорта:Винай Венкатешам заявил, что клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение зимнего трансферного периода

Управляющий директор Арсенала Винай Венкатешам заявил, что клуб не планирует подписывать новых футболистов в течение зимнего трансферного периода.

По словам функционера, на рынок Канониры могут выйти только в случае необходимости.

«В трансферное окно в январе нужно мыслить более тактически, реагировать на травмы или другие требования команды. Но наша работа на трансферном рынке была завершена летом, и мы очень ею довольны», — приводит слова Виная издание London Evening Standard.

Минувшим летом Арсенал потратил порядка 130 миллионов фунтов на подписание новых игроков, в числе которых оказался и самый дорогой новичок в истории клуба Николя Пепе (72 миллиона фунтов).

После 6 туров команда Унаи Эмери занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.