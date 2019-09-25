Легионер Динамо поступил в институт Кройффа

Новости спорта:Уругваец будет улучшать свои навыки вне поля.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена будет обучаться в институте имени Йохана Кройффа. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме.

Институт Йохана Кройффа подготавливает спортсменов в области спортивного менеджмента.

Учебный центр был основан самим Кройффом в 1999 году. Бывший игрок и тренер Барселоны скончался в 2016 году от рака легких.

В апреле этого года уругваец на правах свободного агента перешел в Динамо. Хавбек провел 10 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.