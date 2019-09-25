Скачать
Среда, 25.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Легионер Динамо поступил в институт Кройффа

Легионер Динамо поступил в институт Кройффа
12:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Уругваец будет улучшать свои навыки вне поля.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена будет обучаться в институте имени Йохана Кройффа. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме.

Институт Йохана Кройффа подготавливает спортсменов в области спортивного менеджмента.

Учебный центр был основан самим Кройффом в 1999 году. Бывший игрок и тренер Барселоны скончался в 2016 году от рака легких.

Эксперт: Кроме Ярославского, футбол в Харькове никому не нужен

В апреле этого года уругваец на правах свободного агента перешел в Динамо. Хавбек провел 10 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
02 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
03 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
04 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
05 Мерседес и Ред Булл пытаются разобраться, откуда у Феррари столь мощный мотор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь