Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове

Новости спорта:Подопечные Шевченко встретятся с журналистами и болельщиками на ОСК Металлист.

Национальная сборная Украины проведет открытую для болельщиков и журналистов тренировку на стадионе ОСК Металлист в Харькове.

Данное событие состоится в преддверии матча против сборной Литвы, который пройдет 10 октября в рамках отбора на Евро-2020 на этом же стадионе.

Украинская ассоциация футбола приглашает болельщиков на открытую тренировку 8 октября в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко уверенно лидируют в группе B, имея в своем активе 13 набранных очков в 5 поединках. Ближайший преследователь "желто-синих" Португалия набрала 8 пунктов, но имеет один матч в запасе.

Стоит отметить, что открытую тренировку сборной Украины, которая проходила в Днепре, посетили более 7 тысяч болельщиков.