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Руководство Черкащины опровергло информацию о снятии команды с Первой лиги

Руководство Черкащины опровергло информацию о снятии команды с Первой лиги
13:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В воскресенье 29 сентября команда проведет выездной матч против Миная.

Черкащина после минимального поражения от Горняка-Спорт дома получила два дня выходных. После этого в понедельник у команды были небольшие сборы, где руководство встретилось с футболистами.

«Мы действительно хотели поговорить откровенно, посмотреть друг другу в глаза, ведь шесть подряд поражений - никому не нравится, - сказал Sport Arena гендиректор Черкащины Юрий Колесник. - Каких-то ультиматумов или разговоров о снятии не было. Тот, кто распространяет подобную информацию, является первым врагом команды, его целью является ее уничтожение. Или по меньшей мере подрыв духа команды. Но у нас все хорошо, царит немного грустная, но общительный атмосфера среди футболистов и тренерского штаба ».

Уже во вторник команда начала занятия в недельном цикле, в пятницу в 22:00 команда Виталия Кобзаря отправится в далекое путешествие в Ужгород.

«Во вторник команда собрала на Центральном стадионе и отправилась на тренировку. Так, в будние дни мы не можем тренироваться на центральном стадионе Черкасс за его полную загруженность. У нас есть договоренность с дирекцией стадиона о предматчевую тренировку за день до игры на главной арене, а также на следующий день или через день после матча занимаемся на запасном поле. Другие тренировки проводим за городом ».

После 10 туров Черкащина занимает предпоследнее 15 место в таблице. В воскресенье 29 сентября команда проведет выездной матч против Миная. Начало в 16:00.

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Футбол, Первая лига, Новости футбола, ФК Черкащина.
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