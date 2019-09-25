Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире

Новости спорта:Исполком УЕФА утвердил название нового европейского клубного турнира,

В Любляне (Словения) состоялся Исполком УЕФА. на котором утвердили новый европейский клубный турнир. Следом за Лигой чемпионов, Лигой Европы с 2021 года стартует Лига конференций. Это будет третий за престижностью турнир.

Новый турнир создан с целью привлечения большего количества команд в еврокубки. Теперь в клубных европейских турнирах будут участвовать представители не менее 34 стран (сегодня минимальное гарантированное число – 26).

В какие дни матчи

Матчи Лиги конференций будут проходить параллельно с Лигой Европы по четвергам: начало в 19:45 и 22:00.

Таким образом, в новом турнире буду участвовать 32 европейских команды, но количество участников Лиги Европы сократится с 64 до 32 клубов.

Напомним, Лига конференций стартует с 2021 года.

Формат

Все 32 команды будут разбиты на 8 групп (по 4 команды). В плей-офф (1/8 финала) выходят победители групп.

Также, после группового этапа команды, которые заняли второе место в своем квартете Лиги конференций Европы УЕФА, сыграют стыковые матчи с командами, которые заняли третье место в группе Лиги Европы.

Что получит победитель

Победитель Лиги конференций Европы УЕФА получит право выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.