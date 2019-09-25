Скачать
Среда, 25.09.2019
Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире

Смотрите фото (3)
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
16:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Исполком УЕФА утвердил название нового европейского клубного турнира,

 В Любляне (Словения) состоялся Исполком УЕФА. на котором утвердили новый европейский клубный турнир. Следом за Лигой чемпионов, Лигой Европы с 2021 года стартует Лига конференций. Это будет третий за престижностью турнир.

Новый турнир создан с целью привлечения большего количества команд в еврокубки. Теперь в клубных европейских турнирах будут участвовать представители не менее 34 стран (сегодня минимальное гарантированное число – 26).

В какие дни матчи

Матчи Лиги конференций будут проходить параллельно с Лигой Европы по четвергам: начало в 19:45 и 22:00.

Таким образом, в новом турнире буду участвовать 32 европейских команды, но количество участников Лиги Европы сократится с 64 до 32 клубов.

Напомним, Лига конференций стартует с 2021 года.

Формат

Все 32 команды будут разбиты на 8 групп (по 4 команды). В плей-офф (1/8 финала) выходят победители групп.

Также, после группового этапа команды, которые заняли второе место в своем квартете Лиги конференций Европы УЕФА, сыграют стыковые матчи с командами, которые заняли третье место в группе Лиги Европы.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций на 2020 год

Что получит победитель

Победитель Лиги конференций Европы УЕФА получит право выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Новости футбола, Лига конференций Европы УЕФА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
02 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
03 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
04 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
05 Мерседес и Ред Булл пытаются разобраться, откуда у Феррари столь мощный мотор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь