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Руководство ПСЖ желает продлить контракт с Неймаром

Руководство ПСЖ желает продлить контракт с Неймаром
16:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:ПСЖ хочет удержать свою главную звезду новым контрактом.

Как сообщает Le 10 Sport, после матча Лиги чемпионов про Реала, в котором ПСЖ обыграло мадридский клуб 3:0, боссы парижского клуба провели встречу с Неймаром и представителями футболиста.

Главной целью встречи было обсуждение будущего Неймара. Видимо, руководство решило просить спортсмену его попытки уйти и решило предложить новый контракт.

К слову, нынешний контракт футболиста действует до июня 2022 года. 

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В этом сезоне бразилец сыграл два мачта и забил в них два гола. Причем голы эти были победные, забитые на последних минутах. Всего же в чемпионате Франции он провел 39 игр, в которых забил 37 голов.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Неймар, Новости спорта, Новости футбола.
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