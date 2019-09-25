Руководство ПСЖ желает продлить контракт с Неймаром

Новости спорта:ПСЖ хочет удержать свою главную звезду новым контрактом.

Как сообщает Le 10 Sport, после матча Лиги чемпионов про Реала, в котором ПСЖ обыграло мадридский клуб 3:0, боссы парижского клуба провели встречу с Неймаром и представителями футболиста.

Главной целью встречи было обсуждение будущего Неймара. Видимо, руководство решило просить спортсмену его попытки уйти и решило предложить новый контракт.

К слову, нынешний контракт футболиста действует до июня 2022 года.

В этом сезоне бразилец сыграл два мачта и забил в них два гола. Причем голы эти были победные, забитые на последних минутах. Всего же в чемпионате Франции он провел 39 игр, в которых забил 37 голов.