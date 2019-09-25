Рома - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)

Новости спорта:Прямая трансляция матча 5-го тура Серии А между Ромой и Аталантой.

Сегодня в Италии состоится 7 матчей в рамках 5-го тура Серии А. Первыми в бой вступают Рома и Аталанта на "Стадио Олимпико". Руслан Малиновский приедет в гости к Паулу Фонсеке.

Команды пребывают соседями в турнирной таблице. Римляне всего на 1 очко опережают гостей из Бергамо.

РОМА 0:0 АТАЛАНТА

ПЕРЕРЫВ

45' - Арбитр добавил 2 минуты.

40' - Массимилиано Иррати достает желтую карточку, Николо Дзаньоло (Рома) ее получил за грубую игру.

37' - Опасный момент: Малиновский отдавал отличный пас, но напарник не успел!

30' - Крис Смоллинг (Рома) выиграл верховое единоборство во вратарской, но его удар прошелся мимо.

26' - Штрафной! Александр Коларов (Рома) не смог реализовать штрафной, назначенный со средней дистанции. Мяч улетел на трибуну! Сильный, но очень неточный удар вышел.

25' - Массимилиано Иррати показывает желтую карточку, это Симон Кьер (Аталанта) наказан за свое нарушение. Штрафной пробьет Рома.

20' - Алехандро Гомес (Аталанта) получил мяч вдали от ворот и решил пробить. Он целил в угол ворот. По Лопес четко видел момент удара и спокойно взял мяч.

18' - Удар Малиновского слету! Руслан не точно попал по мячу и Пау Лопес спокойно забрал мяч в руки.

16' - Лоренцо Пеллегрини (Рома) неожиданно бьет со штрафного, хотя дистанция была приличной. Но он не попал в створ ворот.

11' - Опасно! Отличный пас Малиновского - Иличич не смог реализовать выход на ворота.

10' - Мяч вынесли из штрафной, после подачи углового, которую сделал Александр Коларов (Рома).

9' - Колларов пробивал со штрафного - Голлини (вратарь) на месте!

6' - Опасно контратаковала Аталанта: Гомес простреливал на дальнюю штангу, но никто из напарников не откликнулся.

3' - Игроки Ромы контролируют мяч на своей половине поля.

Матч начался

Рефери сегодняшнего матча - Массимилиано Иррати.

"Рома": Пау Лопес – Спинаццола, Смоллинг, Фасио, Коларов – Верету, Кристанте – Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло – Джеко

"Аталанта": Голлини – Толой, Кьяер, Паломино – Кастань, Хатебур, Фройлер, Де Рун, Малиновский – Иличич, Гомес

Состав Ромы

Состав Аталанты

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на гостевой поединок против Ромы.

В предыдущем матче Аталанты против Фиорентины украинец Руслан Малиновский впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отлично себя зарекомендовал. Тифози ожидают, что Руслан и сегодня сыграет в старте.

Ситуация в Серии А перед матчем





Матч Рома - Аталанта начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Напомним, обе команды участвуют в еврокубках: Рома - в Лиге Европы, Аталанта - в Лиге чемпионов.