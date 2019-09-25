Скачать
Среда, 25.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Рома - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)

Смотрите фото (6)
Рома - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
19:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция матча 5-го тура Серии А между Ромой и Аталантой.

Сегодня в Италии состоится 7 матчей в рамках 5-го тура Серии А. Первыми в бой вступают Рома и Аталанта на "Стадио Олимпико". Руслан Малиновский приедет в гости к Паулу Фонсеке.

Команды пребывают соседями в турнирной таблице. Римляне всего на 1 очко опережают гостей из Бергамо.

РОМА 0:0 АТАЛАНТА

ПЕРЕРЫВ

45' - Арбитр добавил 2 минуты.

40' - Массимилиано Иррати достает желтую карточку, Николо Дзаньоло (Рома) ее получил за грубую игру.

37' - Опасный момент: Малиновский отдавал отличный пас, но напарник не успел!

30' - Крис Смоллинг (Рома) выиграл верховое единоборство во вратарской, но его удар прошелся мимо.

26' - Штрафной! Александр Коларов (Рома) не смог реализовать штрафной, назначенный со средней дистанции. Мяч улетел на трибуну! Сильный, но очень неточный удар вышел.

25' - Массимилиано Иррати показывает желтую карточку, это Симон Кьер (Аталанта) наказан за свое нарушение. Штрафной пробьет Рома.

20' - Алехандро Гомес (Аталанта) получил мяч вдали от ворот и решил пробить. Он целил в угол ворот. По Лопес четко видел момент удара и спокойно взял мяч.

18' - Удар Малиновского слету! Руслан не точно попал по мячу и Пау Лопес спокойно забрал мяч в руки.

16' - Лоренцо Пеллегрини (Рома) неожиданно бьет со штрафного, хотя дистанция была приличной. Но он не попал в створ ворот.

11' - Опасно! Отличный пас Малиновского - Иличич не смог реализовать выход на ворота.

10' - Мяч вынесли из штрафной, после подачи углового, которую сделал Александр Коларов (Рома).

9' - Колларов пробивал со штрафного - Голлини (вратарь) на месте!

6' - Опасно контратаковала Аталанта: Гомес простреливал на дальнюю штангу, но никто из напарников не откликнулся.

3' - Игроки Ромы контролируют мяч на своей половине поля.

Матч начался

Рефери сегодняшнего матча - Массимилиано Иррати.

"Рома": Пау Лопес – Спинаццола, Смоллинг, Фасио, Коларов – Верету, Кристанте – Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло – Джеко

"Аталанта": Голлини – Толой, Кьяер, Паломино – Кастань, Хатебур, Фройлер, Де Рун, Малиновский – Иличич, Гомес

Состав Ромы

Состав Аталанты

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на гостевой поединок против Ромы.

В предыдущем матче Аталанты против Фиорентины украинец Руслан Малиновский впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отлично себя зарекомендовал. Тифози ожидают, что Руслан и сегодня сыграет в старте. 

Ситуация в Серии А перед матчем


Матч Рома - Аталанта начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире

Напомним, обе команды участвуют в еврокубках: Рома - в Лиге Европы, Аталанта - в Лиге чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мариуполь 0:1 Динамо: события матча (Видео)
02 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
03 Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
04 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
05 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь