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Караваев: Мариуполь не придерживается регламента

Караваев: Мариуполь не придерживается регламента
08:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Александр Караваев - о матче Динамо против Мариуполя.

Вингер киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал победу клуба в матче против Мариуполя (1:0).

"Забив в конце матча, мы показали, что у команды есть характер. К тому же не реализовали много моментов – и в перекладину попадали, и Худжамов спасал. Справедливости ради стоит отметить, что и пропустить могли... Но дотерпели, дожали, играли с первой и до последней минуты единой командой, поэтому и удалось забить победный мяч.

Полный матч на левом фланге защиты я провел впервые в карьере. Тренер попросил сыграть на этой позиции, поскольку у Миколенко были определенные проблемы, поэтому выхода не было. Трудно было только в том смысле, что нужно иначе перестраиваться при смене флангов.

В целом, функции те же самые, только здесь нужно было больше подстраиваться под неудобную ногу. Еще и поле не позволяло воплощать все свои задумки, поскольку мяч тормозил, поэтому и не удавалось демонстрировать быстрый футбол.

Здесь никогда особенно не поливают газон, хотя, насколько я знаю, даже в регламенте есть требование о поливе поля перед матчем и в перерыве. Но в Мариуполе решили не придерживаться регламента... Мы выходим на поле, делаем свое дело. Главное, что мы выиграли этот матч, добыли тяжелые три очка и двигаемся дальше.

Конечно, ведь ты прилагаешь большие усилия, чтобы создать этот момент, но из-за определенного стечения обстоятельств мяч не залетает в ворота. А время идет, счет 0:0, который не устраивает нас... Но нужно играть и верить в победу до последних минут, что мы и продемонстрировали сегодня", - сказал Караваев.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, ФК Мариуполь, Александр Караваев.
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