Наставник Аталанты оценил игру Малиновского против Ромы

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини похвалил украинского полузащитника

В матче чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Рому» 2:0, а 79 минут отыграл украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Наставник гостей Джан Пьеро Гасперини остался доволен игрой команды в целом и Малиновского в частности.

«Руслан играет очень хорошо. Видно, что это игрок с высоким уровнем футбола. Это же я могу сказать в адрес Симона Кьяера. Мы его подписали в конце трансферного окна, и он хорошо влился в команду».

«Я рад, что нам удалось обыграть такого соперника, как «Рома», показав хороший футбол», - сказал Гасперини.