Милевский спел гимн Беларуси перед матчем с БАТЭ (Видео)

Новости спорта:Нападающий отличился результативным действием в том поединке.

Форвард брестского Динамо Артем Милевский перед матчем чемпионата против БАТЭ (1:1) спел гимн Беларуси.

Футболист имеет гражданство Украины, однако родился он именно столице Беларуси - Минске.

"Спасибо всем, кто болеет за Брест! Да здравствует Беларусь!" - написал Милевский в Instagram под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Spasibo vsem,kto boleet za Brest!!!..,jive Belarus!!! @dynamobrest Публикация от timi1010 (@timi1010) 25 Сен 2019 в 6:27 PDT

Примечательно, что в том поединке с БАТЭ Милевский отдал результативную передачу, которая помогла его команде добыть ничейный результат.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал, почему хочет вернуться в сборную Украины.