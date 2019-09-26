Милевский спел гимн Беларуси перед матчем с БАТЭ (Видео)

Форвард брестского Динамо Артем Милевский перед матчем чемпионата против БАТЭ (1:1) спел гимн Беларуси.
Футболист имеет гражданство Украины, однако родился он именно столице Беларуси - Минске.
"Спасибо всем, кто болеет за Брест! Да здравствует Беларусь!" - написал Милевский в Instagram под видео.
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Spasibo vsem,kto boleet za Brest!!!..,jive Belarus!!! @dynamobrest
Примечательно, что в том поединке с БАТЭ Милевский отдал результативную передачу, которая помогла его команде добыть ничейный результат.
Напомним, ранее Артем Милевский рассказал, почему хочет вернуться в сборную Украины.