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Милевский спел гимн Беларуси перед матчем с БАТЭ (Видео)

Милевский спел гимн Беларуси перед матчем с БАТЭ (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий отличился результативным действием в том поединке.

Форвард брестского Динамо Артем Милевский перед матчем чемпионата против БАТЭ (1:1) спел гимн Беларуси.

Футболист имеет гражданство Украины, однако родился он именно столице Беларуси - Минске.

"Спасибо всем, кто болеет за Брест! Да здравствует Беларусь!" - написал Милевский в Instagram под видео.

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Spasibo vsem,kto boleet za Brest!!!..,jive Belarus!!! @dynamobrest

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Примечательно, что в том поединке с БАТЭ Милевский отдал результативную передачу, которая помогла его команде добыть ничейный результат.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал, почему хочет вернуться в сборную Украины.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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