Венгер рассказал о перспективах Сульшера у руля МЮ

Новости спорта:Французский специалист еще не нашел новый клуб после ухода из Арсенала.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер сделал неожиданное заявления касательно работы в Манчестер Юнайтед. Французский специалист признался, что его бы заинтересовала пост наставника "красных дьяволов", поскольку считает себя подходящим человеком на это должность.

"Работа в Манчестер Юнайтед - это мечта для любого тренера. По крайней мере, любого, кто является смелым и уверенным человеком. По моему мнению, им необходимо усилиться четырьмя футболистами, однако и при нынешнем раскладе эта команда может быть конкурентоспособной в АПЛ. Они не так далеко от успеха, как думают люди.

Сейчас у "красных дьяволов" нет собственное модели игры. Там есть хорошие исполнители, но их нужно тренировать и развивать. У меня есть уверенность, и у меня есть мужество. У меня есть идеи для этой команды", - приводит слова Венгера Fox Sports Asia.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед не очень удачно стартовал в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. В первых 6 турах команда Сульшера набрала всего 8 очков, что дает им право располагаться на 8-й строчке в турнирной таблице.