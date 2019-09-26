Скачать
Четверг, 26.09.2019
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Аталанта с Малиновским обыграла Рому
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Венгер рассказал о перспективах Сульшера у руля МЮ

Венгер рассказал о перспективах Сульшера у руля МЮ
11:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Французский специалист еще не нашел новый клуб после ухода из Арсенала.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер сделал неожиданное заявления касательно работы в Манчестер Юнайтед. Французский специалист признался, что его бы заинтересовала пост наставника "красных дьяволов", поскольку считает себя подходящим человеком на это должность.

"Работа в Манчестер Юнайтед - это мечта для любого тренера. По крайней мере, любого, кто является смелым и уверенным человеком. По моему мнению, им необходимо усилиться четырьмя футболистами, однако и при нынешнем раскладе эта команда может быть конкурентоспособной в АПЛ. Они не так далеко от успеха, как думают люди.

Сейчас у "красных дьяволов" нет собственное модели игры. Там есть хорошие исполнители, но их нужно тренировать и развивать. У меня есть уверенность, и у меня есть мужество. У меня есть идеи для этой команды", - приводит слова Венгера Fox Sports Asia.

Травма Месси: в Барселоне рассказали подробности

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед не очень удачно стартовал в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. В первых 6 турах команда Сульшера набрала всего 8 очков, что дает им право располагаться на 8-й строчке в турнирной таблице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арсен Венгер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
03 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
04 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
05 Плишкова: Я не уверена на счет Ястремской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь