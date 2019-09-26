Легионер Динамо назвал главный недостаток Хацкевича

Новости спорта:Хавбек Динамо – об отношениях с бывшим главным тренером бело-синих.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена в интервью Андрею Шахову-младшему для Sport Arena TV рассказал, как складывались его отношения с Александром Хацкевичем, поделился своим мнением, относительно того, что не получилось у белорусского специалиста в Динамо, а также поведал о тренировочном процессе Алексея Михайличенко.

Как признался футболист, он не обращал внимание на скепсис болельщиков киевского клуба после подписания контракта с ним.

«Когда подписывал контракт с Динамо, знал, что именно могу дать этому клубу. Да, много времени я не выходил на поле, но понимал, что теперь многое зависит от меня самого. Это был шанс начать все с чистого листа и первое, что я хотел сделать – доказать, что могу стать важным игроком для Динамо. Второе – я говорил с Хацкевичем по этому поводу, он дал мне шанс проявить себя. Помню свой дебют против Шахтера, в таком важном матче для Киева! Безусловно, каждая игра важна, но Динамо-Шахтер… В меня верили, я забивал и отдавал передачи. Надеюсь, так и продолжится», — отметил Де Пена.

Уругвайский хавбек тепло отозвался и об уже бывшем наставнике бело-синих Александре Хацкевич. «Могу сказать лишь хорошие слова в его адрес. Он поверил в меня, дал возмож-ность играть. Очень серьезный, добрый мужчина. Трудно сказать, почему у него не получилось. Динамо огромный клуб и должен играть в Лиге чемпионов, всегда становиться пер-вым. Мы не смогли добиться этого, что и является причиной того, почему его уволили. После того, как он покинул Динамо, я написал ему смс, в котором пожелал удачи. Надеюсь, в следующем клубе он добьется результатов».

Рассказал футболист и об отличие тренировочного процесса у Хацкевича и нынешнего главного тренера Динамо Алексея Михайличенко. «Разные стили и взгляды на футбол. Но цель у них обоих одна – побеждать в каждом матче. Михайличенко говорит, что мы Динамо Киев и должны играть как Динамо Киев! Этот тренер хорошо знает команду, и я надеюсь, что вместе у нас все получится!», — заявил Де Пена.

В нынешнем сезоне уругваец провел уже 11 матчей во всех турнирах за Динамо, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.

На данный момент киевляне находятся на 3-м месте турнирной таблицы УПЛ. В следующем матче они сыграют с Днепром-1 29 сентября.