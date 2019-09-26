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Степаненко - о матче с Ворсклой: Готовимся взять три очка

Степаненко - о матче с Ворсклой: Готовимся взять три очка
13:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Игрок уверен в позитивном исходе завтрашней игры.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящей игры 9-го тура УПЛ против Ворсклы. По его словам, Горняки имеют достаточно время для восстановления.

«Прекрасно понимаем, что все зависит от головы. Возможно, к матчу с Десной мы не успели восстановиться. Перед матчем с Ворсклой у нас есть пять дней. Был выходной, восстановительная работа. У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться психологически и функционально», — заявил Степаненко.

«Готовимся к матчу, который даст нам три очка. Для нас самое важное – выигрывать в каждой встрече, мы стремимся к этому и готовимся».

В текущем розыгрыше УПЛ команда Каштру выиграла все 8 матчей, имея максимальные 24 очка и уверенно лидируя.

Степаненко в этом сезоне сыграл в 10 матчах за Шахтер во всех турнирах, результативными действиями не отличившись.

Поединок с Ворсклой пройдет завтра в Харькове, начало в 19:00.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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