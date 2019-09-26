Защитник Ювентуса покинул клуб из-за трагедии в семье

Защитник сборной Бразилии и туринского Ювентуса покинул расположение клуба из-за смерти отца. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, футболист уже вылетел в Бразилию, однако должен вернуться в Юве к выходным.
Таким образом, футболист скорее всего сможет принять участие в поединке против СПАЛа, который состоится в субботу, 28-го сентября.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Сандро 6 поединков в футболке "бьянконери", в которых он отличился двумя ассистами.
Напомним, ранее экс-тренер Барселоны и сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери.