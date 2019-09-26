Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)

Новости спорта:Линейный арбитр Милан Шефара рассмешил Сеть своим пьяным "судейством" на матче в Чехии.

Матч молодежного первенства Чехии Бероуна - Слауна привлек внимание общественности, но не событиями на поле, а происходящем у "бровки".

Боковой арбитр Милан Шефара с явными признаками опьянения отсудил первую половину матча. Судья "мастерски" следил за событиями на поле и линией офсайда, а когда защита сдвинулась вперед наш герой начал свое движение вдоль линии. Однако, будучи мертвецки пьяным, линейный не удержался на ногах и упал. Не без проблем рефери поднялся и продолжил выполнять свои обязанности.

Видео "судейства" Шефара доступно в Твиттер:

Utkání dorostu mezi Berounem a Slaným... pic.twitter.com/IOJnAXsFaZ — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) September 22, 2019

В перерыве Шефара сняли с матча и вторую половину поединка остудил другой арбитр.

Футбольные власти Чехии осудили инцидент, назвав поведение судьи недопустимым. Приговор в этом деле вынесут на внеочередном заседании комитета судей местной федерации футбола.