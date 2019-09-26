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Лугано - Динамо: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Лугано - Динамо: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
21:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Киевское Динамо в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы сыграет против Лугано в гостях.

В четверг, 3 октября, Лугано примет Динамо Киев в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

Матч пройдет в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе "АФГ Арена", стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры фаворитом матча считают украинскую команду.

В конторе William Hill на победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 2.55, а на успех швейцарской команды - 2.87. Ничейный результат оценили в 3.10.

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Такого же мнения и специалисты из bet365, установившие схожие котировки: 2.87 - на победу хозяев, 2.50 - на успех Динамо, 3.20 - на ничейный исход поединка.

На сайте Телеграф Спорт будет доступна онлайн-трансляция матча Лугано - Динамо Киев.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ФК Лугано.
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