Раньери может возглавить соперника Александрии по Лиге Европы

Новости спорта:Клаудио Раньери может возглавить Сент-Этьенн

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может в скором времени возглавить Сент-Этьенн, информирует Football Italia, ссылаясь на источники Calciomercato.it.

Cообщается, что руководство Стефануа из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне рассматривает вариант с отставкой Гислена Принтана. Зеленые после семи туров занимают 19-е место в чемпионате Франции.

Последним местом работы Раньери была Рома, которую он тренировал с марта этого года и до конца сезона. Венцом тренерской карьеры итальянца стал сенсационный чемпионский титул в АПЛ с Лестером в сезоне 2015/16.

Во Франции Раньери ранее тренировал Монако и Нант.

В третьем и четвертом турах группового этапа Лиги Европы Сент-Этьенн сыграет против Александрии. В первом матче Стефануа проиграли на выезде Генту (2:3).

Следующий матч чемпионата Франции Сент-Этьенн проведет в воскресенье — Зеленые на выезде сыграют против Нима.