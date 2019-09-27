Погба, Хабиб и Джокович - следующие: Ибрагимович запустил новый челлендж (Видео)

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в «Твиттере».
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 27, 2019
Название челленджа – matrixchallenge. Во время его исполнения участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой известного фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.
В своём посте Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.