Погба, Хабиб и Джокович - следующие: Ибрагимович запустил новый челлендж (Видео)

Новости спорта:Шведский форвард американского клуба Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в социальных сетях.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в «Твиттере».

Название челленджа – matrixchallenge. Во время его исполнения участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, двигать руками, как главный герой известного фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.

В своём посте Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.