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Клопп назвал лучшего тренера, против которого когда-либо играл

Клопп назвал лучшего тренера, против которого когда-либо играл
11:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп назвал лучшего тренера из всех, против кого он когда-либо играл.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает Хосепа Гвардиолу лучшим из всех тренеров, с которыми он соперничал, а также высоко ценит работу Маурисио Почеттино в Тоттенхэме.

Недавно Юрген Клопп был назван лучшим тренером года по версии ФИФА, обойдя как раз Гвардиолу и Почеттино.

"Я отношусь к ним с большим уважением", — цитирует немца официальный сайт ФИФА.

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"Маурисио Почеттино добился исключительных результатов в прошлом сезоне. Зачастую, когда ты не выигрываешь трофеи, люди тебя не помнят, но он был очень впечатляющ. Маурисио шаг за шагом построил команду и удержал ее вместе".

"Пеп Гвардиола… Что тут скажешь? Он выиграл очень много трофеев, а посмотрите, как играют его команды. Пеп исключителен. Честно говоря, это лучший тренер, против которого я играл".

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Клопп противостоял Гвардиоле еще и в Германии, когда тренировал дортмундскую Боруссию, а испанец – Баварию.

В нынешнем сезоне Ливерпуль пока что опережает Манчестер Сити в Премьер-лиге – на пять очков после шести туров. Далее Ливерпуль сыграет против Шеффилд Юнайтед 28 сентября, а Ман Сити встретится в этот же день с Эвертоном.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Новости футбола.
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