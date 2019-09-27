Скачать
Пятница, 27.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Головкин - Деревянченко: какие титулы на кону боя
Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Булеца не поможет Днепру-1 в матче против Динамо

Булеца не поможет Днепру-1 в матче против Динамо
12:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В то же время Супряга сможет помочь днепрянам в матче против киевлян.

Принадлежащий Динамо полузащитник Сергей Булеца, выступающий в этом сезоне за СК Днепр-1 на правах аренды, сообщил, что пропустит матч чемпионата Украины против киевлян.

Интересно, что нападающий Владислав Супряга, также арендованный днепрянами у Динамо, сыграет против бело-синих, поскольку руководство киевлян дало на это добро.

«К сожалению, против Динамо я не сыграю. Хотя, возможно, это и к счастью. Почему не сыграю? На самом деле, я не знаю. Мне об этом никто ничего не говорил», — рассказал Булеца в интервью официальному сайту Днепра-1.

В составе Днепра-1 Булеца провел 8 матчей и забил 2 мяча.

Команда Дмитрия Михайленко сыграет с Динамо в воскресенье, 29 сентября. Начало матча в 17:00. Сейчас Днепр-1 занимает 6-е место в чемпионате Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, СК Днепр-1, Сергей Булеца.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
02 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь