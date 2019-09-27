Булеца не поможет Днепру-1 в матче против Динамо

Новости спорта:В то же время Супряга сможет помочь днепрянам в матче против киевлян.

Принадлежащий Динамо полузащитник Сергей Булеца, выступающий в этом сезоне за СК Днепр-1 на правах аренды, сообщил, что пропустит матч чемпионата Украины против киевлян.

Интересно, что нападающий Владислав Супряга, также арендованный днепрянами у Динамо, сыграет против бело-синих, поскольку руководство киевлян дало на это добро.

«К сожалению, против Динамо я не сыграю. Хотя, возможно, это и к счастью. Почему не сыграю? На самом деле, я не знаю. Мне об этом никто ничего не говорил», — рассказал Булеца в интервью официальному сайту Днепра-1.

В составе Днепра-1 Булеца провел 8 матчей и забил 2 мяча.

Команда Дмитрия Михайленко сыграет с Динамо в воскресенье, 29 сентября. Начало матча в 17:00. Сейчас Днепр-1 занимает 6-е место в чемпионате Украины.