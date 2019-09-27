Менез будет играть в Париже: именитый француз вернулся в город, но не в команду

Новости спорта:Бывший форвард сборной Франции Жереми Менез стал игроком футбольного клуба Париж.

Нападающий Жереми Менез вернулся во Францию, заключив контракт с футбольным клубом "Париж" термином на один год – об этом сообщает официальный сайт парижан.

Предыдущий клуб Жереми – мексиканская "Америка". За эту команду 32-летний форвард играл на протяжении года, а к "Парижу" присоединился в качестве свободного агента.

Французский клуб является аутсайдером Лиги 2 – в 8 турах команда не победила ни разу и идет на последнем месте.

Ранее Менез выступал за "Сошо", "Монако", "Рому", "ПСЖ", "Милан", "Бордо" и "Антальяспор".