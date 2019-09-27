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Спор Неймара и Барселоны может решиться без суда

Спор Неймара и Барселоны может решиться без суда
17:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Похоже, что стороны могут решить претензии друг к другу без помощи суда.

Юристы Барселоны и Неймара ведут переговоры, чтобы решить конфликт без суда, сообщает Sport.

Ранее Неймар хотел получить от клуба 26 млн евро бонуса за подписание нового контракта незадолго до ухода в ПСЖ. Барселона же требовала 8,5 млн евро из части бонуса, который был выплачен ему в ноябре 2016.

Это последняя попытка сторон договориться перед судом, который должен был состояться сегодня. Сам Неймар не явился в зал суда, хотя и прибыл в Барселону.

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Вчера бразилец провел вечер со своими друзьями, а сегодня его якобы видели в аэропорту перед полетом в Париж.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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