Шахтер - Ворскла: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая текстовая онлайн-трансляция матча девятого тура УПЛ Шахтер - Ворскла.

27-го сентября в 9-м туре чемпионата Украины Шахтер в Харькове на ОСК "Металлист" принимает полтавскую Ворсклу. Рассудит встречу рефери Евгений Арановский, а стартовый свисток об начале поединка прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал "Футбол 1", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Соломон, Коноплянка, Тайсон, Дентиньо.

Ворскла: Ткаченко, Сакив, Чеснаков, Сапай, Кане, Баенко, Габелок, Петрович, Артур, Хебай, Альюн.

Традиционно пресс-служба Горняков ведет трансляцию событий предшествующих матчу:

Футболисты Ворсклы смотрят на игру с оптимизмом, в команде отличная атмосфера:

Напомним, после восьми туров Шахтер в чемпионате Украины идет без потерь, набрав максимальные 24 очка. Ворскла, в свою очередь, занимает 10-е место, набрав 7 пунктов.

Уже во вторник Шахтеру предстоит важнейший вояж в Милан, где команда Каштру сыграет с Аталантой во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.