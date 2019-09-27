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Хацкевич рассказал, как Суркис не продал Цыганкова в немецкий клуб

Хацкевич рассказал, как Суркис не продал Цыганкова в немецкий клуб
21:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Александр Хацкевич рассказал о предложении немецкого клуба по Виктору Цыганкову.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич признался, что крайний полузащитник Виктор Цыганков этим летом мог сменить клубную прописку и перебраться в немецкую Бундеслигу.

В услугах украинского футболиста был заинтересован Хоффенхайм, который предложил 20 миллионов евро, однако Суркиса не устроило эта сумма.

Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)

"Это не устроило Суркиса. У меня с ним были открытые отношения: если есть предложение — я об этом тоже знал, но я не знаю, было ли официальное предложение или просто интерес", - сказал Хацкевич в интервью Вацко Livе.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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