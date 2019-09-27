Хацкевич рассказал, как Суркис не продал Цыганкова в немецкий клуб

Новости спорта:Александр Хацкевич рассказал о предложении немецкого клуба по Виктору Цыганкову.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич признался, что крайний полузащитник Виктор Цыганков этим летом мог сменить клубную прописку и перебраться в немецкую Бундеслигу.

В услугах украинского футболиста был заинтересован Хоффенхайм, который предложил 20 миллионов евро, однако Суркиса не устроило эта сумма.

"Это не устроило Суркиса. У меня с ним были открытые отношения: если есть предложение — я об этом тоже знал, но я не знаю, было ли официальное предложение или просто интерес", - сказал Хацкевич в интервью Вацко Livе.