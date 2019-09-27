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Мбаппе распрашивал де Йонга о Барселоне

Мбаппе распрашивал де Йонга о Барселоне
22:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболисты пообщались перед церемонией награждения The Best.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе лично пообщался с полузащитником Барселоны Френки де Йонгом перед церемонией награждения The Best от ФИФА. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, у футболистов произошел интересный разговор, в ходе которого 20-летний француз спросил у де Йонга о каталонской Барселоне.

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"Как дела, Барса в порядке?" - спросил Мбаппе, после чего Де Йонг ответил форварду в положительном ключе. Сообщается, что диалог Мбаппе и Френки был записан на камеру, однако когда они заметили камеры, то решили отложить свою беседу.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе, Френки де Йонг.
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