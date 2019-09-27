Мбаппе распрашивал де Йонга о Барселоне

Новости спорта:Футболисты пообщались перед церемонией награждения The Best.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе лично пообщался с полузащитником Барселоны Френки де Йонгом перед церемонией награждения The Best от ФИФА. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, у футболистов произошел интересный разговор, в ходе которого 20-летний француз спросил у де Йонга о каталонской Барселоне.

"Как дела, Барса в порядке?" - спросил Мбаппе, после чего Де Йонг ответил форварду в положительном ключе. Сообщается, что диалог Мбаппе и Френки был записан на камеру, однако когда они заметили камеры, то решили отложить свою беседу.