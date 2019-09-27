Хацкевич не считает Динамо топ-клубом

Новости спорта:Менеджер Александр Хацкевич высказал свое мнение о бывшей команде.

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что не считает, что команда киевлян относится к категории топ-клубов.

"Я не считаю, что Динамо — это топ-клуб. Это большой клуб с большой историей. Топ-клуб — это команда, которая выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы. Вот там играют топ-футболисты. За последние пять лет в европейском футболе Динамо находится на своем уровне".

"Я беру клубный рейтинг. До этого команда под руководством Реброва удачно выступала в Лиге чемпионов, зарабатывая очки для клуба. И мы за последние два года подняли рейтинг".

"Но сейчас мы остались на той же позиции, что и пять лет назад. Сейчас это будет еще тяжелее сделать, потому что разница растет", — сказал Хацкевич в интервью Вацко Live.