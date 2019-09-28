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Суббота, 28.09.2019

Динамо выпустило промо к матчу с Днепр-1 (Видео)

Динамо накануне игры с Днепр-1 выпустило краткий видеоролик, в котором призывает всех придти и поддержать команду. 
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер
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