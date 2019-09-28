Вратарь Десны назвал то, что поможет ему пробиться в Сборную Украины

Новости спорта:Евгений Паст рассказал, что лишь успешная игра в Еврокубках поможет попасть в состав Шахтера.

Голкипер Десны Евгений Паст рассказал о целях команды в турнирной таблице и о борьбе за второе место с Динамо.

"Как таковой, борьбы нет. Мы движемся от игры к игре. Самое главное: показывать хороший футбол и результат. Цели занять второе место нам никто не ставил. Поэтому двигаемся от матча к матчу: стараемся выиграть каждую игру, показать хороший футбол".

"Сборная? Чтобы получить этот вызов, нужно показывать стабильную игру на протяжении, по меньшей мере, одного сезона, и играть как минимум в еврокубках.

Думаю, тренеры сборной следят за всеми, а вызовут или нет — это их решение. Будем надеяться, что лучшее впереди", — цитирует Паста официальный сайт Десны.