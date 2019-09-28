Скачать
Суббота, 28.09.2019
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
"Живой, со мной все хорошо": Беринчик попал в ДТП
"Живой, со мной все хорошо": Беринчик попал в ДТП
Стаховский вылетел из турнира в Орлеане
Стаховский вылетел из турнира в Орлеане
Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)

Тренер Ливерпуля назвал одну из лучших сделок клуба за последние годы

Тренер Ливерпуля назвал одну из лучших сделок клуба за последние годы
10:03 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрген Клопп считает, что Жоэль Матип - один из самых удачных трансферных ходов клуба в последнее время.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил защитника Жоэля Матипа.

«В мире дорогостоящих трансферов подписать игрока вроде Матипа свободным агентом — это невероятно. Возможно, это одна из наших лучших сделок за последние годы.

Жоэль всегда был невероятно талантлив. В 18 лет он играл за Шальке в Бундеслиге. Это сильный чемпионат, и он всегда в нем выделялся, был точкой опоры в защите.

Клопп назвал имя того, с кем ему сложнее всего играть

Да, ему не хватает стабильности. Такое бывает, особенно с игрока таких габаритов. Когда он двигается, он не всегда выглядит потрясающе. Но он рос и развивался. У Жоэля сейчас очень хороший период, и пусть он продолжается», – сказал Клопп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Юрген Клопп, Новости футбола, Жоэль Матип.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)
03 Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
04 Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
05 Форвард Милана процитировал Андрея Шевченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь