Тренер Ливерпуля назвал одну из лучших сделок клуба за последние годы

Новости спорта:Юрген Клопп считает, что Жоэль Матип - один из самых удачных трансферных ходов клуба в последнее время.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил защитника Жоэля Матипа.

«В мире дорогостоящих трансферов подписать игрока вроде Матипа свободным агентом — это невероятно. Возможно, это одна из наших лучших сделок за последние годы.

Жоэль всегда был невероятно талантлив. В 18 лет он играл за Шальке в Бундеслиге. Это сильный чемпионат, и он всегда в нем выделялся, был точкой опоры в защите.

Да, ему не хватает стабильности. Такое бывает, особенно с игрока таких габаритов. Когда он двигается, он не всегда выглядит потрясающе. Но он рос и развивался. У Жоэля сейчас очень хороший период, и пусть он продолжается», – сказал Клопп.