Джеррард: Надеюсь, Клопп будет тренировать Ливерпуль очень долго

Новости спорта:Легенда Ливерпуля надеется, что немецкий специалист будет наставником Ливерпуля очень долгое время.

Главный тренер Рейнджерса и легендарный в прошлом игрок Ливерпуля Стивен Джеррард отреагировал на слова Юргена Клоппа, который заявил, что именно Стивен должен стать его приемником на должности наставника "красных".

"Я слышал, что сказал Клопп. Это приятно слышать. Однако, как и все болельщики Ливерпуля, я бы хотел, чтобы Клопп тренировал Ливерпуль как можно дольше", — приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее Клопп также рассказал, кого считает самым сильным тренером, против которого он играл.

Следующий матч Ливерпуль проведет против Шеффилд Юнайтед в рамках АПЛ.