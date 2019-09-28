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Суббота, 28.09.2019
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Атлетико - Реал: анонс и где смотреть мадридское дерби

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Атлетико - Реал: анонс и где смотреть мадридское дерби
18:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня состоится первое в сезоне мадридское дерби Атлетико - Реал.

Команда Зинедина Зидана отправляется в гости к соседям из Атлетико. На стадионе Ванда Метрополитано подопечные Диего Симеоне дадут бой лидеру испанской Примеры. Собственно, сливочные только номинально находятся на первом месте (14 очков), у матрасников - 13 очков. Поэтому бой за лидерство только разгорается.

Матч Атлетико - Реал начнется в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция - на канале Футбол 2.

Превью матча Атлетико - Реал (на YouTube)

Ярмоленко снова забил гол - теперь в ворота Борнмута (Видео)

Главной проблемой "Атлетико" сегодня может стать дисквалификации Альваро Мораты за карточку, которую он получил посреди недели. 

"Сливочные" из серьезных соперников пока играли только с ПСЖ, и тем крупно проиграли. Последние победы немного сбавили напряжение вокруг команды, но игра с "Атлетико" может все вернуть на свои места.

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Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, ФК Атлетико Мадрид, ФК Реал Мадрид.
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