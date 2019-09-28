Скачать
Суббота, 28.09.2019
Кикбоксер после брутального нокаута оказался в "параллельной вселенной" (Видео)
Кикбоксер после брутального нокаута оказался в "параллельной вселенной" (Видео)
Партнер Макгрегора победил соперника в главном бою Bellator 227 (Видео)
Партнер Макгрегора победил соперника в главном бою Bellator 227 (Видео)
Спенс - Портер: где и когда смотреть бой
Спенс - Портер: где и когда смотреть бой
Ярмоленко снова забил гол - теперь в ворота Борнмута (Видео)
Ярмоленко снова забил гол - теперь в ворота Борнмута (Видео)

Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)

Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
18:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Каталонская Барселона без проблем обыграла Хетафе в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Сегодня, 28 сентября, в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" состоялся второй матч игрового дня в Ла Лиге Хетафе - Барселона. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу чемпионов Испании. 

Хетафе 0:2 Барселона 

Голы: Суарес 41', Фирпо 49'

Предупреждения: Гонсалес, Кенеди, Максимович, Куку - Бускетс, Ленгле, Роберто

Удаление: Ленгле 82' (вторая желтая)

Барселона добыла победу благодаря голам, забитым в концовке первого и начале второго тайма. На 41-й минуте встречи Суарес после невероятного паса тер Штегена открыл счет в матче, перебросив вратаря хозяев. Защитник Барселоны Фирпо упрочил преимущество гостей на 49-й минуте матча, удачно сыграв на добивании. В концовке поединка Клеман Ленгле грубо сыграл против соперника и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Барселона подписала новый контракт с талантливым воспитанником клуба

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Фирпо:

Составы команд:

Хетафе: Сория, Д. Суарес, Даконам, Гонсалес, Ньом (Кенеди 46'), Хасон (Портильо 72'), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Анхель, Мата (Молина 58').

Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Артур, Бускетс (Ракитич 80'), де Йонг, Перес (Тодибо 86'), Л. Суарес, Гризманн (Семеду 75').

Эта победа позволила каталонцам подняться на промежуточное (еще не все команды сыграли свои матчи 7-го тура, - прим. ред,) второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Хетафе после этой игры расположился на 11-м месте. 

В следующем туре Барселона примет Севилью, а Хетафе отправится в гости к Реал Сосьедаду. Оба матча пройдут шестого октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Хетафе, Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола, Хетафе Барселона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
02 Перекладина, штанга, пенальти: обзор сумасшедшего матча Шахтер - Ворскла (Видео)
03 Хацкевич рассказал о причинах увольнения из Динамо (Видео)
04 Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
05 "Удар из ниоткуда": зрелищный нокаут в бою Шарп - Джерати (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь