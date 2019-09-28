Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)

Новости спорта:Каталонская Барселона без проблем обыграла Хетафе в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Сегодня, 28 сентября, в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" состоялся второй матч игрового дня в Ла Лиге Хетафе - Барселона. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу чемпионов Испании.

Хетафе 0:2 Барселона

Голы: Суарес 41', Фирпо 49'

Предупреждения: Гонсалес, Кенеди, Максимович, Куку - Бускетс, Ленгле, Роберто

Удаление: Ленгле 82' (вторая желтая)

Барселона добыла победу благодаря голам, забитым в концовке первого и начале второго тайма. На 41-й минуте встречи Суарес после невероятного паса тер Штегена открыл счет в матче, перебросив вратаря хозяев. Защитник Барселоны Фирпо упрочил преимущество гостей на 49-й минуте матча, удачно сыграв на добивании. В концовке поединка Клеман Ленгле грубо сыграл против соперника и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Фирпо:

Составы команд:

Хетафе: Сория, Д. Суарес, Даконам, Гонсалес, Ньом (Кенеди 46'), Хасон (Портильо 72'), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Анхель, Мата (Молина 58').

Барселона: тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Артур, Бускетс (Ракитич 80'), де Йонг, Перес (Тодибо 86'), Л. Суарес, Гризманн (Семеду 75').

Эта победа позволила каталонцам подняться на промежуточное (еще не все команды сыграли свои матчи 7-го тура, - прим. ред,) второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Хетафе после этой игры расположился на 11-м месте.

В следующем туре Барселона примет Севилью, а Хетафе отправится в гости к Реал Сосьедаду. Оба матча пройдут шестого октября.