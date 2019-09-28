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Пьянич и Роналду принесли Ювентусу победу перед битвой с Интером

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Пьянич и Роналду принесли Ювентусу победу перед битвой с Интером
18:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Туринцы впервые в сезоне выиграли с разницей в более чем в один мяч.

Сегодня в Турине состоялся поединок в рамках шестого тура Серии А — Ювентус со счетом 2:0 обыграл СПАЛ.

На исходе первого тайма отличился Миралем Пьянич, а на 78-й минуте преимущество туринцев удвоил Криштиану Роналду.

Как итог, команда Маурицио Сарри впервые в сезоне выиграла с разницей в более чем один мяч. Она временно возглавила турнирную таблицу, но уже сегодня лидерство в Серии А себе может вернуть Интер.

В следующем туре Ювентус 6 октября на выезде будет противостоять все тому же Интеру, а СПАЛ дома днем ранее будет принимать Парму.

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Ювентус — СПАЛ 2:0

Голы: Пьянич, 45, Криштиану Роналду, 78.

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Матюиди — Хедира (Джан, 61), Пьянич, Рабио (Бентанкур, 77) — Рэмси (Бернардески, 65) — Дибала, Криштиану Роналду.

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Игор — Сала (Янкович, 72), Мурджа (Стрефецца, 57), Миссироли, Вальдифиори, Реца — Петанья, Мончини (Палоски, 76).

Предупреждения: Хедира, Джан — Игор, Петанья.

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ФК Ювентус, Серия А, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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