Ярмоленко забил гол Борнмуту, Вест Хэм вырывает ничью на выезде

Новости спорта:Команда Мануэля Пеллегрини не проигрывает в АПЛ уже на протяжении шести встреч.

Вест Хэм сегодня проводил матч в рамках седьмого тура АПЛ — он на выезде противостоял Борнмуту. Молотобойцы добились ничьей со счетом 2:2.

Первой открыла счет именно команда Мануэля Пеллегрини — на 10-й минуте отличился Андрей Ярмоленко, которому ассистировал летний новичок клуба Себастьян Алле.

Борнмут практически сразу отыгрался — отличился Джошуа Кинг. А в самом дебюте второго тайм Кинг ассистировал Каллуму Уилсону, который вывел хозяев поля вперед. Вест Хэм уступал в счете до 74-й минуты, пока не отличился Аарон Крэсуэлл.

Молотобойцы в турнирной таблице АПЛ сейчас занимают 6-е место, Борнмут же располагается следом за ними. Команды разделяют между собой всего одно очко.

Вест Хэм в следующем туре 5 октября дома будет принимать Кристал Пэлас, а следующим соперником Борнмута станет Арсенал. Матч на Эмирейтс состоится 6 октября.

Борнмут – Вест Хэм 2:2

Голы: Кинг, 17, Уилсон, 46 – Ярмоленко, 10, Кресвелл, 74.

Борнмут: Ремсдейл – Стейси (Л. Кук, 89), С. Кук, Аке, Рико – Х. Уилсон (Грюневельд, 77), Биллинг (Фрэнсис, 89), Лерма, Кинг – Уилсон, Соланке.

Вест Хэм: Фабиански (Роберто Хименес, 34) – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс – Ярмоленко, Нобл (Уилшир, 75), Форналс (Лансини, 67), Андерсон – Алле.

Предупреждения: Рико, С. Кук, Лерма – Диоп.