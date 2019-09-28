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"Карпаты подарили победу Колосу": Санжар недоволен поражением в чемпионате

"Карпаты подарили победу Колосу": Санжар недоволен поражением в чемпионате
20:26 Сегодня Телеграф Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Команда уступила в матче УПЛ Колосу.

«Карпаты» в матче чемпионата Украины уступили «Колосу» 1:2, пропустив два гола в первом тайме и не реализовав пенальти в конце встречи.

Наставник Роман Санжар прокомментировал исход встречи.

- Считаю, что сегодня «Карпаты» подарили победу «Колосу». Мы допустили ошибки, привезли себе голы. Затем всю игру старались и бились, создавали моменты. Однако так и не смогли завоевать хотя бы ничью. Как по мне, по игре «Карпаты» выглядели лучше, однако наши ошибки стали ключевыми. Кроме того, сказалась слабая реализация моментов. Пенальти надо забивать. 

- Штатным пенальтистом команды является Кристиан Понде?

- Прошлую свою попытку он реализовал. Поэтому сегодня он взял на себя ответственность. Это футбол... Хотя из этого складывается результат. Еще надо моменты? Считаю, что поражение мы не заслужили. Должны это принять, сделать выводы. В коллективе есть определенные вопросы. Думаю, мы разберемся и будем двигаться дальше.

- После вылета из Кубка Украины и домашнего поражения команда не попадет в психологическую яму?

- Действительно, это сложные поражения. В этих двух матчах мы создали больше моментов, чем соперники. Доминировали на поле, присутствовала самоотдача. Сегодня, например, допустили ошибки и проиграли. Эта команда находится на стадии строительства. Поэтому через такие матчи нужно найти в себе силы, проанализировать и двигаться дальше. Впереди еще много матчей. Вижу, что есть рисунок игры, мы создаем моменты, но не хватает мастерства молодым игрокам в атаке. Поэтому трудно добывать очки. Если ребята будут так и в дальнейшем работать, уверен, что результат и удача обязательно придут. Надо терпеть. Рад, что ребята бежали вперед к последней минуте, были нацелены на ворота. К сожалению, не хватило мастерства.

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ФК Карпаты, УПЛ, Роман Санжар, ФК Колос.
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