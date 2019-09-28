Львы и Канарейки разошлись миром: состоялось стамбульское дерби Галатасарай - Фенербахче

Новости спорта:Завершился один из центральных поединков чемпионата Турции.

Ничейный синдром в стамбульском дерби продолжился. Дело в том, что с апреля 2017 года Галатасарай и Фенербахче никак не могут выяснить победителя - за два с половиной года все матчи команды сводили к ничье.

Так случилось и в 6-м туре турецкой Суперлиги. После этого матча Фенербахче сохранил второе место, набрав 11 очков. У Галатасарая 9 очков и 6-е место.





Галатасарай — Фенербахче 0:0

Галатасарай: Муслера — Мариано, Луйиндама, Маркан, Нагатомо — Лемина (Байрам, 59), Нзонзи, Фегули (Мор, 68), Бельханда, Бабел — Фалькао (Бойюк, 90+2)

Фенербахче: Байиндыр — Дирар, Маркес, Йоргерсен, Исла (Туруч, 51) — Густаво, Белезоглу, Джиерджи (Калдырым, 90), Крузе, Туфан — Мурики

Предупреждения: Маркан, Мариано — Белезоглу

Турнирная таблица после матча

В других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: Денизлиспор 0:1 Касымпаша, Аланияспор 1:1 Сивасспор.