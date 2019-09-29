Атлетико и Реал раскатали ничью (Видео)

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00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Атлетико и Реал выдали не самый зрелищный матч в центральном матче тура.

В Мадриде на "Ванда Метрополитано" завершился центральный матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу Реал - Атлетико. Итоговый счет 0:0.

Атлетико 0:0 Реал

Предупреждения: Начо 22', Варан 69'

В первом тайме команды выдали абсолютно скучное зрелище. Единственные удары в створ ворот нанес Тони Кроос, который дважды пробивал издали и оба раза Облак был на высоте. Хозяева поля создали у ворот Сливочных несколько полумоментов-прострелов, с которым справлялся Куртуа либо защита Реала. Во втором тайме команды вновь не блистали в атаке и редко создавали опасные моменты у ворот друг друга. В середине тайма Бэйл из убойной позиции пальнул намного выше ворот. Атлетико после трех замен стал играть немного бодрее и Матрасники стали создавать моменты у ворот Куртуа: на 73-й минуте матча Сауль Ньигес едва не забил головой после подачи с углового. Реал ответил блестящим навесом Начо и мощнейшим ударом головой от Бензема - Облак в невероятном прыжке отбил мяч.

Лучшие моменты первого тайма:

Составы команд:

Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар 61'), Коке, Сауль, Партей, Витоло (Корреа 46'), Коста, Фелиш (Льоренте 70').

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Вальверде (Модрич 68'), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Йович 88'), Азар (Хамес Родригес 77').

После этого матча Реал продолжил возглавлять турнирную таблицу Примеры, опережая Атлетико на 1 пункт.

В 8-м туре Ла Лиги Реал примет сенсационную Гранаду, а Атлетико отправится в гости к Вальядолиду. Игры восьмого тура пройдут на следующей неделе.

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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Реал - Атлетико.
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