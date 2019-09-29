Вива, Шева: Шевченко отмечает день рождения (Фото, Видео)

Новости спорта:Легенде украинского футбола Андрею Шевченко исполняется 43 года.

Лучший украинский футболист современности Андрей Шевченко отмечает свой 43-й день рождения.

Шевченко родился 29 сентября 1976 года в с. Дворковщина (Яготинский район, Киевская область).

Он первым из украинцев завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА и трижды становился ее лучшим бомбардиром. "Царь", как его прозвали на футбольном поле становился обладателем Золотого мяча (2004), чем сравнялся с другими украинцами Олегом Блохиным и Игорем Белановым.

Шевченко является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Украины (48 голов).

За свою карьеру футболист выступал за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.

С 2016 года Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины.

Игра Шевченко (Видео)

В личной жизни у Андрея Шевченко все отлично. Он женат на американской модели Кристен Пазик. Они воспитывают 4-х сыновей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Amazing family dinner celebrating 15 years together. Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 14 Июл 2019 в 6:00 PDT

Шевченко увлекается не только футболом, но и другими видами спорта - гольф, покер...

Недавно он показал, как принимает участие в престижном турнире, который проходит в Шотландии.

Напомним, следующие матчи национальная сборная Украины сыграет против Литвы и Португалии в квалификации к Евро-2020, которые состоятся 11 октября на ОСК Металлист и 14 октября на НСК Олимпийский.