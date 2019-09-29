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Вива, Шева: Шевченко отмечает день рождения (Фото, Видео)

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Вива, Шева: Шевченко отмечает день рождения (Фото, Видео)
11:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Легенде украинского футбола Андрею Шевченко исполняется 43 года.

Лучший украинский футболист современности Андрей Шевченко отмечает свой 43-й день рождения.

Шевченко родился 29 сентября 1976 года в с. Дворковщина (Яготинский район, Киевская область).

Он первым из украинцев завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА и трижды становился ее лучшим бомбардиром. "Царь", как его прозвали на футбольном поле становился обладателем Золотого мяча (2004), чем сравнялся с другими украинцами Олегом Блохиным и Игорем Белановым.

Шевченко является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Украины (48 голов).

За свою карьеру футболист выступал за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.

С 2016 года Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины.

Игра Шевченко (Видео)

В личной жизни у Андрея Шевченко все отлично. Он женат на американской модели Кристен Пазик. Они воспитывают 4-х сыновей.

 
 
 
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Amazing family dinner celebrating 15 years together.

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Шевченко увлекается не только футболом, но и другими видами спорта - гольф, покер...

Недавно он показал, как принимает участие в престижном турнире, который проходит в Шотландии.

 
 
 
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Beautiful second day at the #Dunhill Links. Lucky shot on the 4th and managed the birdie. ⛳ #smile #golf @dunhilllinks #alfreddunhill #foundation @europeantour

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Напомним, следующие матчи национальная сборная Украины сыграет против Литвы и Португалии в квалификации к Евро-2020, которые состоятся 11 октября на ОСК Металлист и 14 октября на НСК Олимпийский.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Милан, ФК Челси.
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