Вива, Шева: Шевченко отмечает день рождения (Фото, Видео)

Лучший украинский футболист современности Андрей Шевченко отмечает свой 43-й день рождения.
Шевченко родился 29 сентября 1976 года в с. Дворковщина (Яготинский район, Киевская область).
Он первым из украинцев завоевал Кубок Лиги чемпионов УЕФА и трижды становился ее лучшим бомбардиром. "Царь", как его прозвали на футбольном поле становился обладателем Золотого мяча (2004), чем сравнялся с другими украинцами Олегом Блохиным и Игорем Белановым.
Шевченко является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Украины (48 голов).
За свою карьеру футболист выступал за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.
С 2016 года Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины.
Игра Шевченко (Видео)
В личной жизни у Андрея Шевченко все отлично. Он женат на американской модели Кристен Пазик. Они воспитывают 4-х сыновей.
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Шевченко увлекается не только футболом, но и другими видами спорта - гольф, покер...
Недавно он показал, как принимает участие в престижном турнире, который проходит в Шотландии.
Напомним, следующие матчи национальная сборная Украины сыграет против Литвы и Португалии в квалификации к Евро-2020, которые состоятся 11 октября на ОСК Металлист и 14 октября на НСК Олимпийский.